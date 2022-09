Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre deste quarta-feira, 21

- Publicidade -

A agenda é listada em ordem alfabética. A campanha eleitoral vai até 1º de outubro, véspera do pleito, marcado para o dia 2.

David Hall (Agir) informou que vai dedicar seu dia para entrar com uma ação na Justiça com o objetivo de tentar garantir o direito dele de participar dos debates nas TV’s Acre e Gazeta.

Gladson Cameli (PP)

15h- carreata na Cidade do Povo. Concentração no mercado municipal do bairro.

Jorge Viana (PT)

8h – Jorge Viana toma café da manhã na feira livre de Sena Madureira e visita o comércio;

9h – O candidato participa de entrevista na Rádio Avalanche FM de Sena Madureira;

10h30min – Faz caminhada no comércio de Manoel Urbano;

16h30 – Caminhada em bairros de Feijó;

À noite participa de reunião com lideranças de Feijó.

Marcus Alexandre cumpre agendas nos bairros Boa União e Bahia Velha, em Rio Branco pela manhã, a tarde faz visitas nos bairros Defesa Civil e Caladinho.

Mara Rocha (MDB)

7h15 – reunião na Fábrica de carrocerias Ferreti;

12h – entrevista na Rádio Cidade;

15h – caminhada no bairro Cadeia Velha.

Marcio Bittar (UB)

O candidato ao governo Marcio Bittar, do União Brasil, suspendeu a agenda nesta terça (20) e quarta-feira (21) devido a uma forte gripe

Nilson Euclides (PSOL) não informou a agenda

Sérgio Petecão (PSD)

4h – reunião com trabalhadores do setor de transporte

Local: garagem após o Correntão

6h – deslocamento para Cruzeiro do Sul. Concentração: comitê 55

8h – caminhada no centro comercial de Cruzeiro do Sul

Concentração: comitê 55

14h – carreata em Mâncio Lima

Concentração: comitê 55

16h – carreata em Rodrigues Alves

Concentração: comitê 55

19h – comício em Rodrigues Alves