Confira a agenda dos candidatos ao governo do Acre deste feriado de 7 de Setembro

David Hall (Agir)

De 08h30 até 09h20 – Entrevista para para site de notícias, acompanhando do candidato a deputado estadual Bené Lima;

De 16h00 até 17h30 – Reunião com uma das primeiras moradoras do bairro bosque, a Dona Mocinha;

De 19h30 até 20h50 – Reunião com os Técnicos em eletrônica e eletricistas, acompanhando do candidato a deputado estadual Adalberto Almeida.

Gladson Cameli (PP)

7h30 – Agenda institucional com a coordenação na Avenida Getúlio Vargas, 389, em Rio Branco;

10h30 – Gravação com a equipe de marketing em local a definir;

17h – Agenda institucional com a coordenação de campanha na Praça Orleir Cameli em frente à em Cruzeiro do Sul.

Jorge Viana (PT)

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços;

Os candidatos Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré participam do “Agito 13”, mobilização da militância no centro da cidade;

A tarde fazem caminhada nos bairros Tancredo Neves e Montanhês;

A noite gravam programa de televisão.

Mara Rocha (MDB)

13 – Participa de Entrevistra em rede de TV na Avenida Antônio da Rocha Viana, 1559, no bairro Vila Ivonete;

14h – Participa de motocarreata com concentração no Estádio Arena da Floresta;

19h – Participa da inauguração do Comitê do Sargento Paz ao lado da Loja Havan.

Márcio Bittar (União Brasil)

Não enviou agenda dentro do prazo estipulado.

Nilson Euclides (Psol)

Não enviou agenda dentro do prazo estipulado.

Sérgio Petecão (PSD)

8h – panfletagem na região do Tancredo Neves com concentração: naTenda Amarela, Rua Alberto Saad, 48 – Vila Ivonete;

14h – reunião com lideranças de casas terapêuticas no ramal do Canil;

16h – caminhada na região do Tancredo Neves com concentração na quadra do Tancredo Neves, ao lado da Escola Ismael Gomes;

18h – reunião com pastores com concentração na Tenda Amarela, Rua Alberto Saad, 48 – Vila Ivonete;

19h30 – reunião com mulheres do movimento de luta por políticas públicas de saúde (Fibromialgia) com concentração na Tenda Amarela, Rua Alberto Saad, 48 – Vila Ivonete.