Confira a agenda dos candidatos ao Governo do Acre desta quinta-feira

Confira a agenda para esta quinta-feira, 1° de setembro, dos candidatos ao Governo do Acre:

Governo do Acre

David Hall – Agir

14h – Podcast no Cafezinho com Candirú, acompanhado do Candidato a Deputado Federal

17h – Live no Instagram com o Grupo GLP4 de comunicação

Gladson Cameli – Progressistas

7h30 – Visita ao Mercado do Bosque e conversa com populares e comerciantes – Local: Rio Branco

10h – Gravação – Local: Rio Branco

17h – Agenda institucional – Local: Parque de Exposições do Juruá – Cruzeiro do Sul

Jorge Viana – PT

Mobilização nos 22 municípios do Acre com reuniões, encontros, adesivaços, bandeiraços. Os candidatos Jorge Viana, Marcus Alexandre e Nazaré Araújo fazem agendas no Alto Acre nesta quinta-feira. Pela manhã participam de encontro com apoiadores no município de Capixaba. A tarde participam de reunião na área rural, no km 59 da BR-317. A noite participam do ato de lançamento da candidatura de depuado estadual e inauguração do comitê de campanha em Brasiléia.

Mara Rocha – MDB

6h – Reunião no Araújo da Floresta – Local: Rua Rio de Janeiro, Floresta

8h – Café da manhã com Márcia Bittar e militância – Local: Livraria Paim

12h – Almoçar no Restaurante Baixada da Sol – Local: Rua campo grande, 445 – João Eduardo

16h – Adesivaço – Local: Concentração na Praça Namoradeira

17h30 – Reunião no escritório IPÊ – Local: Avenida Nações Unidas, 840 – Bosque

Márcio Bittar – União Brasil

Não enviou agenda.

Nilson Euclides – PSol

Não enviou agenda.

Sérgio Petecão – PSD

06h30 – Reunião com trabalhadores do comércio de materiais de construção

8h às 11h – Panfletagem na Região da Baixada

12h – Sabatina na TV Gazeta – Local: Av. Antônio da Rocha Viana

15h – Sabatina na TV Cultura, programa Tribuna Livre – Local: Av. Ceará, 2804, Abrão Alab

17h – Caminhada na avenida Sobral – Concentração: Auto Posto Sobral

18h – Inauguração do comitê da baixada da Sobral – Local: Av. Sobral, em frente ao 3º DP

19h – Missa no Santuário de São Peregrino – Local: Estrada da floresta

Fonte: Agazeta