Concurso do INSS oferta 14 vagas para o Acre com salário inicial de R$ 5,9 mil

- Publicidade -

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou, no Diário Oficial da União (DOU) desta quinta-feira, 15, o edital do concurso para Técnico do Seguro Social. São 14 vagas para o Acre.

Conforme o documento, as vagas são todas para a capital Rio Branco, sendo 10 para ampla concorrência, uma para pessoa com deficiência, e outras três destinadas a pessoas negras.

O período de inscrição e de solicitação de inscrição com isenção de taxa de inscrição começa nesta sexta-feira, 16, e encerra dia 3 de outubro, no horário das 10 horas do primeiro dia às 18 horas do último dia (horário oficial de Brasília).

A remuneração bruta inicial é de mais de R$ 5,9 mil. O valor da taxa de inscrição é R$ 85 e poderá ser pago até o dia 21 de outubro. Para todo país são mil vagas.

As provas estão previstas para ocorrer no dia 27 de novembro. O concurso será em duas etapas: provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, e curso de formação, de caráter eliminatório e classificatório.