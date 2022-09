Comunidade do bairro Jequitibá recebe atendimentos e vários serviços através de ação social

- Publicidade -

A Igreja Viveira Churc promove, neste sábado, 24, uma manhã de ação social, no período de 8h às 12h, na Unidade Básica de Saúde Máximo Diogo e no Colégio de Ensino Infantil Rita Batista, no bairro Jequitibá. O projeto conta com diversos atendimentos para a comunidade, nas áreas de saúde, segurança, defensoria, documentação, entre outras.

Além disso, são oferecidos serviços médicos de clínico geral, ginecologia, odontologia, fisioterapia, psicologia e nutrição. A comunidade pode também realizar testes rápidos de pressão arterial e de visão, além de atualizar a cartela de vacinação, com aplicação de vacinas como a de Covid-19, que serão disponibilizadas pelo Sesc.

Alguns setores públicos também vão fazer parte da ação para oferecer serviços à população, entre eles a Central de Serviços Públicos (OCA), Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Defensoria Pública do Estado (DPE), Secretaria de Assistência Social, Direitos Humanos e de Políticas para as Mulheres (SEASDHM), Polícia Militar do Acre (PM-AC), Detra (Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e o Instituto de Educação Profissional e Tecnologia (IEPTEC). No setor privado, a Energisa, o Sesc e a Unimeta também vão estar presentes. Todas as consultorias são gratuitas.

Outra detalhe é que também vai ter corte de cabelo gratuito para homens e mulheres e um curso profissionalizante de barbearia.

Fernanda Figueiredo, líder do Ministério da Ação Social da igreja, e uma das responsáveis pela organização do projeto, diz que a motivação para realizar o evento é facilitar o acesso dos moradores do bairro aos serviços sociais e de saúde. Por isso, a Igreja resolveu realizar parcerias com os serviços públicos e privados.

Essa será a segunda ação social realizada pela Igreja Viveira Churc, no ano de 2022. A instituição faz atividades sociais há cerca de cinco anos, mas, por conta da pandemia, algumas ações precisaram ser suspensas por dois anos, e foram retornadas, no primeiro semestre deste ano, no bairro Mocinha Magalhães.

Fonte/ A Gazeta do Acre