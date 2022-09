Comunidade Bom Sucesso em Assis Brasil, recebe beneficiadora de arroz da Prefeitura do Município

- Publicidade -

“Já tínhamos perdido a esperança, pois essa promessa já existia há pelo menos 20 anos. Hoje realizamos um sonho, chegou a hora de aposentar a mão de pilão”. Essas foram as palavras do senhor Chico Paraíba, um dos moradores mais antigo da comunidade.

“Quem mais sofre somos nós mulheres, pois na maioria das vezes é a gente que vai para o pilão fazer força para poder ter arroz na panela. Agora não é mais promessa, estamos vendo com nossos olhos essa grande vitória”, comemorou.

O prefeito Jerry Correia fez questão de participar desse momento tão importante para aqueles moradores. Junto com ele estiveram presentes na localidade o vice-prefeito, Reginaldo Martins, o Secretário de Agricultura, Waldemir Costa, os vereadores Wermison Martins e Adelson Cunha, além do assessor de gabinete, Elias Marques.

“Estou feliz com meus amigos aqui do Bom Sucesso. Graças a Deus conseguimos melhorar um pouco a vida deles. Já reabrimos o ramal, agora estamos entregando essa máquina e logo estaremos aqui com a energia elétrica. Esse é nosso trabalho: melhorar a vida das pessoas”, comentou Jerry.