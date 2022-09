Compromisso: Governador construiu dois hospitais em 60 dias

- Publicidade -

Na capital, o hospital de campanha está localizado nas dependências do Instituto de Traumatologia e Ortopedia (Into). Já em Cruzeiro do Sul, as instalações da unidade ficam anexas ao Hospital do Juruá.

Duas obras históricas, construídas em tempo recorde e que ajudaram a salvar a vida de milhares de acreanos. Assim podem ser definidos os hospitais de campanha erguidos pelo governo de Gladson Cameli em Rio Branco e Cruzeiro do Sul, e que foram fundamentais durante o período mais crítico da pandemia de covid-19.

Diferente de outros estados do país, os hospitais de campanha do Acre são de estrutura permanente e, hoje, reforçam o atendimento na rede pública de saúde.

De acordo com o governador e candidato à reeleição, Gladson Cameli, a saúde dos acreanos sempre foi tratada com prioridade em sua gestão.

“Foram oferecidos, para nós, a opção de hospitais de lona por valores muito altos. Mas como temos zelo e responsabilidade com o dinheiro público, conseguimos construir nossos hospitais de campanha com estrutura permanente e por um preço justo. Hoje, esses hospitais continuam sendo utilizados e têm salvado muitas vidas”, comentou.

Compromisso de Gladson para a saúde

Por conta da pandemia, todo o cronograma de investimentos que Gladson iria fazer em seu primeiro mandato precisou ser mudado e o foco principal foi salvar vidas.

Com esse obstáculo superado, o próximo governo de Cameli humanizará a saúde. O serviço de Telemedicina chegará aos 22 municípios. Além disso, assistência ambulatorial e hospitalar de média e alta complexidade será melhorada.

Outro compromisso de Gladson é construir a nova maternidade no Segunda Distrito de Rio Branco, uma obra aguardada há 70 anos. Em Cruzeiro do Sul, o esforço será na implantação do Hospital de Medicina Tropical do Juruá.