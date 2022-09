Compra de votos: PF realiza operação no interior do Acre

- Publicidade -

Na manhã desta quinta-feira (29), a Polícia Federal da Delegacia em Cruzeiro do Sul deflagrou, a Operação ILÍADA, cujo objetivo é coibir a prática de crimes eleitorais.

Foram cumpridos 05 mandados de busca apreensão na cidade de Cruzeiro do Sul/AC, em desfavor de pré-candidato e correligionários, visando apurar o laço com indivíduos pertencentes a facção criminosa atuante no Estado do Acre, a fim de proporcionar o financiamento de campanhas eleitorais. Para o cumprimento das ordens judiciais houve a participação de aproximadamente 30 policiais federais.

As investigações, que tiveram início em setembro de 2022, apontam um estreito envolvimento entre candidatos do pleito eleitoral e lideranças da facção criminosa com o objetivo de eleger seus próprios representantes ou políticos simpatizantes, que caracteriza a compra de votos. Os indícios apontam que a ligação entre os criminosos e candidatos são antigos, não se descartando o envolvimento em outros crimes.

Os envolvidos responderão pelos crimes de corrupção eleitoral, art. 299, com pena prevista de até quatro anos de reclusão e falsidade ideológica, art. 350, com até cinco anos de prisão ambos do Código Eleitoral.

O nome da Operação faz referência ao poema épico da Grécia Antiga, atribuído a Homero, o qual narra os fatos relativos à Guerra de Troia, que acabou findando com o uso do Cavalo de Troia, de forma a se demonstrar que o uso das eleições pelas facções pode culminar minando o processo democrático.

A investigação segue em andamento com tipificação de Corrupção Eleitoral, Compra de Votos, além de outros crimes.