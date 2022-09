Como “BARRIGA DE ALUGUEL” Ucraniana que gerou bebê de mulher Irlandesa é convidada para morar junto a criança e sua família

- Publicidade -

Em 2019, a ex-Miss Mundo Rosanna Davison teve sua primeira filha por meio de uma barriga de aluguel. A mulher que gerou a primogênita Sophia é ucraniana e vivia em Kherson, uma das cidades destruídas pelas bombas do exército russo.

Em entrevista ao jornal Irish Mirror, Rosanna contou que convidou a mulher para viver com ela em sua casa, ao lado da família, na Irlanda. Hoje, a ex-miss mundo possui três filhos. “Estou doente de preocupação vendo a situação piorar. Eu me sinto muito protetora com ela, eu a convidei para vir morar conosco”.

Segundo Rosanna, ela e o marido ofereceram para a ucraniana – que não teve suas informações divulgadas – um local seguro tanto para ela quanto para sua filha. “Cuidaremos dela e ela poderá ver Sophia novamente”.

A mãe de três ainda disse que tem conversado diariamente com a barriga de aluguel que gerou sua primeira filha para saber como está a situação onde ela vive.

“Eu tenho enviado mensagens para ela constantemente, verificando se ela está segura e se seu prédio foi bombardeado. Ela disse que há tiroteios ao seu redor, ela pode ouvir bombas explodindo. Estão ficando sem comida, ela está cercada por todos os lados e não pode sair. Estou muito chateada. Estou em pedaços com isso. devemos tudo a ela”.

Fonte/ Portal O amor.com