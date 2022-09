“Comigo vivo nunca mais”, diz Carlos Alberto de Nobréga; quem é a famosa que está proibida de pisar em programa do SBT e o que ela fez?

- Publicidade -

Carlos Alberto ficou tão chateado com Gorete Milagres, a atriz que fez Filó na Praça, que disse que enquanto ele for vivo, ela nunca mais pisa em seu programa no SBT. Em entrevitsa para Rafinha Bastos o humorista disse que ela foi a “pior” pessoa com quem já trabalhou.

Em primeiro lugar, Carlos Alberto disse que Gorete recebeu uma proposta para integrar Os Trapalhões, na Globo, mas que Silvio Santos fez uma contraproposta visando manter a estrela no SBT. Mas, segundo Carlos Alberto, uma das condições de Milagres era elenão fazer parte do elenco de “A Praça É Nossa”, e isso magoou o humorista profundamente.

“Eu fiquei mil vezes mais chateado com o Silvio do que com ela, porque se ela não tem a responsabilidade, a humildade, o Silvio tem. Então o Silvio deixar foi muito pior do que ela pedir”, disse ele. Carlos Alberto disse que ela pediu desculpas, mas por ele, e enquanto estiver vivo, Gorete não pisa na praça.

“Meu filho disse que ela pediu desculpas, disse que não é nada disso, eu disse ‘filho, depois que eu morrer, se você quiser você põe, mas comigo vivo nunca mais ela senta naquele banco’. Não é que eu tenha raiva dela, eu não quero trabalhar com ela. Quero que ela seja feliz, quem não erra na vida? Mas não vai errar a segunda, senão eu sou burro”, falou.

GORETE REBATEU ACUSAÇÕES

Em um textão no Instagram, Gorete Milagres rebateu as falas de Carlos Alberto e falou sobre SBT: “Eu nunca coloquei em contrato que não queria voltar pra ‘Praça’ e isto eu posso provar. Das duas vezes que ia pra Globo, voltei pra ‘Praça’ e fui muito bem recebida por ele. Depois da história da Globo, o recebi na minha casa assim como fui em festas na casa dele. Ele foi no meu aniversário de de 40 anos, passou a noite conversando com o meu pai e daí três dias me demitiu. Mesmo depois da demissão mantemos uma relação cordial, eu ia gravar com Silvio e ia vê-lo! Mesmo ele falando mal de mim nos programas sensacionalistas, ganhei um prêmio e ele esteva presente e dediquei a ele”.

TV Foco