Começa nesta quinta-feira a ExpoQuinarí 2022

Após um período de 8 anos, a prefeitura de Senador Guiomard volta com mas uma edição da ExpoQuinari, feira agropecuária que começa nesta quinta-feira, no Parque Caanã, com quatro dias de programação, que inclui rodeio, cavalgada, motocross e shows.

Entre as principais atrações artísticas, shows de João Lucas e Marcelo e André Valadão, que estãoprevistos para ocorrer nesa sexta-feira, 9. E no sábado 10, a tradicional cavalgada.

A prefeita do município, Rosana Gomes, disse estar satisfeita com a parceria e também a possibilidade de o município crescer com o apoio estadual. “Fico feliz com a possibilidade de poder caminhar com o governo nesse projeto que movimentará nosso município”, afirmou.

Além dos shows, o público também vai desfrutar da cavalgada, provas de esportes radicais, rodeio, além das exposições de diversos setores do comércio.

Veja a programação completa: 8 de setembro – quinta-feira

17h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da ExpoQuinari 2022;

18h – Lucas Albuquerque: palco alternativo;

19h – Show Gospel Pastora Karen Lane;

21h – Carlos Costa: palco alternativo;

21h 30 – Abertura oficial do rodeio e apresentação da garota e garoto country ExpoQuinari 2022;

23h 30 – Show Nathy Oliveira;

1h – Show Nayara Vilela;

3h – Encerramento das atividades na ExpoQuinari; 9 de setembro – sexta-feira

9h – Prova de laço – eliminatória;

17h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da ExpoQuinari 2022;

18h – Arão Viola: palco plternativo;

20h 30 – rodeio;

21h – Trio Classe A: palco alternativo;

20h – 2ª noite de rodeio – eliminatórias;

21h – noite gospel – Show do cantor André Valadão;

23h – Show nacional João Lucas e Marcelo;

1h – Show Ferdiney Rios;

10 de setembro – sábado