Com um toque diferente ‘McLanche Feliz’ é lançado pela McDonald’s para adultos no EUA

O McDonald’s está trazendo de volta sua família de estatuetas reconhecíveis em um novo McLanche Feliz adulto, que, sim, inclui os brinquedos.

A partir de 3 de outubro, os clientes podem pedir uma Cactus Plant Flea Market Box – um Big Mac ou McNuggets de frango de 10 peças, com batatas fritas e uma bebida.

A refeição é uma colaboração entre a marca de streetwear e a cadeia de fast food à medida que se aprofunda na nostalgia.

A comida será servida em uma caixa especialmente projetada que deve despertar memórias de McLanche Feliz dos velhos tempos.

Os brinquedos incluem versões redesenhadas dos famosos mascotes do McDonald’s, incluindo Grimace, Hamburglar e Birdie, além de um novo chamado Cactus Buddy.

“Estamos pegando uma das experiências mais nostálgicas do McDonald’s e literalmente reformulando-a de uma nova maneira que é hiper-relevante para nossos fãs adultos”, disse Tariq Hassan, diretor de marketing e experiência do cliente do McDonald’s nos EUA em um comunicado.

Cactus Plant Flea Market é uma marca de streetwear que foi popularizada por Kanye West e Pharrell nos últimos anos.

A Complex descreveu sua estética como uma “combinação fluida e excêntrica” misturada com “imagens gráficas divertidas”.

E suas origens indescritíveis são um grande apelo para os fãs da marca.

Os moletons da marca podem vender até US$ 1.000 no mercado online StockX.

O McDonald’s obteve sucesso com suas colaborações de celebridades, muitas vezes creditando-as por impulsionar as vendas.

Parcerias anteriores incluem BTS, J Balvin e Travis Scott, sendo o último tão popular que ficou sem refeições.

Fonte/ CNN BRASIL