Com tradicional Dia do Metal, Rock in Rio Começa hoje

O Parque Olímpico, na zona oeste do Rio de Janeiro, vai atrair grandes multidões a partir de hoje (2), com a edição de 2022 do Rock in Rio, que começa com seu tradicional Dia do Metal. Com 385 mil m2, a Cidade do Rock abrirá seus portões às 14h. Tocam nesta sexta-feira, no Palco Mundo, os roqueiros do Iron Maiden, Dream Theater e Gojira. Haverá ainda uma promissora apresentação conjunta da banda Sepultura com a Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB).

O festival acontece nos dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro, e a programação inclui estrelas internacionais como Justin Bieber, Guns n’ Roses, Coldplay e Dua Lipa, além de grandes nomes nacionais como Gilberto Gil, Ludmilla, Iza, Ivete Sangalo e Racionais. A organização do Rock in Rio espera que o festival injete R$ 2,2 bilhões na economia do Rio de Janeiro, e a prefeitura da capital fluminense acredita que o número de turistas atraídos pelo evento pode chegar a 500 mil.

A uma distância de mais de 30 quilômetros do centro da cidade, a Cidade do Rock contará com um esquema especial de trânsito e transporte para ajudar o deslocamento do público, que deve girar em torno de 100 mil pessoas por dia.

Uma série de vias importantes da Barra da Tijuca serão interditadas no entorno do Parque Olímpico nos dias do evento, para que apenas moradores da área possam chegar de carro, e não haverá local para estacionamento. A prefeitura do Rio recomenda que a população evite vias como a Avenida Embaixador Abelardo Bueno, a Estrada dos Bandeirantes e a Avenida Salvador Allende.

O transporte público para o Rock in Rio precisará ser feito pelo serviço especial Rock Express, com ônibus oficiais do festival que saem da estação do metrô Jardim Oceânico e do Terminal Alvorada e viajam sem paradas para o Parque Olímpico. O bilhete do Rock Express custa R$ 22, inclui o trajeto de ida e volta, e deve ser comprado no site: www.transporterockexpress.com.br

Apesar de haver estações do BRT nos arredores da Cidade do Rock, elas não funcionarão nos dias e horários do evento.

Por conta da integração com o serviço Rock Express, a estação Jardim Oceânico/Barra da Tijuca do metrô ficará aberta 24 horas por dia para embarque nos dias do festival.

As demais estações do metrô funcionarão apenas para desembarque durante as madrugadas de festival, e a concessionária Metrô Rio recomenda que os passageiros antecipem a compra dos bilhetes ou paguem a passagem com cartões ou dispositivos habilitados ao pagamento por aproximação.

Fonte: Agência Brasil