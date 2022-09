Com sintomas de COVID a agenda de campanha do Governador Gladson Cameli é cancelada

- Publicidade -

O governador Gladson Cameli (Progressistas), candidato à reeleição, cancelou todos os compromissos de sua agenda de campanha nesta quinta-feira, 8, por apresentar sintomas característicos de Covid-19.

Em nota, a assessoria do governo diz que, por precaução e para resguardar a saúde de todos, está suspensa temporariamente a agenda institucional e de campanha do chefe do Executivo, até que sejam realizados os exames necessários para diagnosticar seu estado de saúde.

Cameli já foi infectado pela doença duas vezes. A primeira foi em março de 2021. A segunda foi em fevereiro deste ano, dois dias após o encontro com o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente do Peru, Pedro Castillo (Perú Libre).

Fonte/ A Gazeta do Acre