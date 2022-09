Com representantes e colaboradores do Grupo Triunfo, Ney Amorim reúne para apresentar propostas

O candidato do governador Gladson Cameli para o Senado, Ney Amorim (Podemos), esteve visitando as empresas do Polo Moveleiro de Rio Branco, na manhã da última quarta-feira, 14, na BR-364, sentido capital-Porto Velho.

Gladson também participou da agenda.Ney tem como uma de suas propostas no Senado da República a construção de um parque tecnológico para a geração de novos empregos e renda no estado.

Por isso, a sua vontade de verificar de perto os anseios do empresariado local e propor soluções para o crescimento econômico, com um aumento da força produtiva.“O que vimos aqui são empresários comprometidos com o Acre e dispostos a empregar muito mais, principalmente, se houver mais incentivos.

E será com esse espírito combativo para impulsionar o setor que vamos trabalhar lá em Brasília”, afirmou Ney Amorim, ao lado do governador Gladson Cameli.

Ney e Gladson visitaram as empresas do Grupo Triunfo, especializado em artigos madeireiros, sobretudo laminados, onde tiveram um encontro com seus representantes e colaboradores.

Nas suas redes sociais, Ney Amorim agradeceu pela reunião, classificando-a de “agradável” e manifestando a sua gratidão por estar perto dos seus apoiadores.

A proposta de Ney Amorim tem como objetivo ajudar municípios a criar colmeias de pequenos negócios integrados em um só ambiente para estimular os empreendedores que são nativos dos municípios.

No Senado, Ney tem como proposta incentivar o surgimento de locais com estrutura para abrigar pequenos negócios, nas diversas áreas, como tecnologia e serviços e pequenas empresas, para que possam ter apoio e menor custo operacional para iniciar suas atividades.

“Isso gera empregos e possibilita que a empresa vá crescendo até ter estrutura para se expandir”, afirma o candidato do governador Gladson Cameli, quando o assunto é geração de emprego e renda no Acre.

“Em parceria com o Sebrae, inclusive com a elaboração de planejamento estratégico e criação dos APLs (Arranjos Produtivos Locais), vamos transformar nossa gente em empreendedores”, afirma o candidato pela coligação ‘Avançar para Fazer Mais’, encabeçada pelo governador Gladson Cameli para a reeleição e tendo como vice a senadora licenciada Mailza Gomes.