Com plantação de 50 pés de maconha em casa, casal que vendia droga em rede social é preso

“Devido a um evento na cidade, acabaram se manifestando nas redes sociais, que fez com que conseguíssemos chegar à qualificação de um deles. Identificamos a pessoa e passamos a monitorá-la, e na data de hoje conseguimos realizar a captura dela, com droga para venda. Nesse momento o cônjuge dela chegou, fizemos a captura dele também e com eles a gente encontrou documentos que indicava do endereço da plantação” disse o delegado.

No endereço onde o casal mantinha a plantação foram descobertos 51 pés de maconha, além de outros colhidos em processo de secamento, e droga já preparada para venda.

O casal foi encaminhado para a sede do SIG, onde foi autuado em flagrante por plantação, preparação, venda e tráfico de drogas.

G1