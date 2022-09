Com morte da rainha Elizabeth, William herdou casa de R$ 6 bilhões

- Publicidade -

Com a morte da rainha Elizabeth II, o príncipe William herdou uma propriedade privada da realeza em Ducado da Cornualha avaliada em R$ 6 bilhões. O rei Charles III era o dono do local, porém, ao se tornar “titular” da coroa, o imóvel passou a ser do primeiro na linha de sucessão.

Segundo a imprensa britânica, a residência é avaliada em 1 bilhão de libras, cerca de R$ 6 bilhões, na cotação atual. O local tem uma área de 567 metros quadrados e fica no sudoeste da Inglaterra. A imóvel pertence à realeza desde 1337, na época do rei Edward III.

É importante destacar que a herança pessoal da monarca é avaliada em US$ 500 milhões – cerca de R$ 2,5 bilhões, incluindo as joias pessoais, coleção de arte, investimentos e propriedades.

Na quarta-feira (14/9), o príncipe William acompanhou o cortejo fúnebre com o caixão da rainha pelas ruas de Londres ao lado do pai, o rei Charles, os tios e o irmão, o príncipe Harry. O herdeiro usou seu uniforme militar para a ocasião.

Metrópoles