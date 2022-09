Com Maycon de saída em 2023, Corinthians define ex-astro do Flamengo como substituto ‘ideal’

- Publicidade -

Amanhã (15), o Corinthians enfrentará o Fluminense com a expectativa de chegar a final da Copa do Brasil, título que não é conquistado pelo clube paulista desde 2009. Todavia, enquanto os jogadores e a comissão técnica se concentram no segmento da temporada, a diretoria já pensa na montagem do elenco para 2023.

Isso porque, como é de conhecimento geral, alguns dos principais jogadores do Timão estão no clube com vinculo de empréstimo, tendo grandes chances de deixar o time em junho do próximo ano.

Um destes jogadores é o volante Maycon, emprestado ao Corinthians pelo Shakhtar Donetsk e que ao que tudo indica, pretende utilizá-lo na próxima temporada. Diante disto, o Timão dificilmente contará com Maycon para a próxima temporada, o que já faz com que a diretoria busque um ‘substituto’.

Ex-Flamengo pode substituir Maycon no Corinthians

E,segundo o Esportes IG, para exercer a função de Maycon no elenco o Corinthians mira a contratação do colombiano Gustavo Cuellar, ex-Flamengo e que esta de saída do Al-Hilal, equipe que defende desde a temporada 2019/20.

Inclusive, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, o desejo do meio-campista é retornar ao Brasil, onde vem sendo cobiçado por Corinthians, Botafogo e Grêmio. Pelo Al-Hilal, Cuellar soma 93 partidas, com duas assistências distribuídas até então.