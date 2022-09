Com Luxemburgo descartado, Santos tem dois treinadores brasileiros na mira

- Publicidade -

Com a saída precoce de Lisca, o Santos segue trabalhando para encontrar um novo treinador. Tendo fracassado nas tentativas de contratar Sebástian Beccacece, o Peixe esteve próximo de um acerto com Vanderlei Luxemburgo, que acabou vetado pelo Comitê de Gestão do clube.

Desta forma, o número de nomes na lista do clube paulista segue diminuindo, com as opções que agradam a torcida santista ficando cada vez mais escassas. Contudo, de acordo com o portal de notícias GOAL.com, o Peixe possui pelo menos mais dois treinadores do futebol brasileiro na sua mira.

Santos tem dois alvos na mira para assumir o clube

Segundo o portal, Odair Hellmann e Elano são dois técnicos que estão sendo cotados para assumir a equipe santista em meio as dificuldades para encontrar um novo comandante. Odair, que está livre no mercado, é visto como a opção mais plausível entre as opções, já que possui experiência na primeira divisão e em grandes equipes.

Já Elano, é visto como uma aposta, já que desde que se tornou treinador, trabalhou (de maneira efetiva) apenas em equipes de menor expressão, nas quais inclusive, teve pouco sucesso.

Todavia, além deles, outros nomes podem estar na mira do Peixe, que tenta, da maneira que pode, manter seus alvos em sigilo.