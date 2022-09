Com as gravações da 3ª temporada finalizadas, as 4ª e 5ª temporadas de ‘The Witcher’ já estão confirmadas

- Publicidade -

Com as filmagens da 3ª temporada de The Witcher já finalizadas há alguns dias, agora novidades e rumores sobre o futuro da série começaram a surgir. Após os comentários do diretor Stephen Surjik de que uma 4ª temporada já estaria sendo mapeada para iniciar sua produção, agora as atualizações vão ainda mais longe.

Segundo informações do site Redanian Intelligence, a Netflix tem intenção de realizar as produções das temporadas 4 e 5 de The Witcher de forma simultânea. A publicação destaca ainda que suas fontes não informaram sobre quando eles pretendem começar a filmar as temporadas, mas que o desenvolvimento dos roteiros devem começar nos próximos meses.

É destacado ainda que desenvolver apenas uma temporada da série já é uma tarefa incrivelmente difícil e fazer duas simultâneas sem dúvida será ainda mais difícil, considerando que cada temporada leva de 5 a 6 meses para ser filmada e é um elenco muito grande para coordenar seus horários e compromissos com outros projetos.

É destacado ainda que desenvolver apenas uma temporada da série já é uma tarefa incrivelmente difícil e fazer duas simultâneas sem dúvida será ainda mais difícil, considerando que cada temporada leva de 5 a 6 meses para ser filmada e é um elenco muito grande para coordenar seus horários e compromissos com outros projetos.

Já tendo sido oficialmente anunciada, a 3ª temporada de The Witcher deve ter o seu elenco formado pelos retornos de Henry Cavill como Geralt De Rívia, Freya Allan como Ciri, Anya Chalotra como Yennefer, e Joey Batey como Jaskier.

Outros nomes que também devem estar no elenco da terceira temporada são Kim Bodnia como Vesemir e Anna Shaffer como Triss. Além disso, levando em conta a quantidade de episódios do universo no qual a série é baseada também devemos ter algumas novas adições acontecendo em seu terceiro ano. E claro, muitos outros retornos também devem marcar presença em seus acontecimentos.

