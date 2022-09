Com apoio da 777 Partner, Vasco pode ter um dos principais atacantes do Brasil como reforço para 2023

- Publicidade -

Após diversas especulações, o projeto da SAF do Vasco da Gama finalmente saiu do papel, com o clube tendo sido oficialmente adquirido pela 777 Partner. E, após muita comemoração por parte dos torcedores, diversos nomes já começam a ser ligados ao clube carioca.

Isso porque, de acordo com o jornalista Jorge Nicola, uma das primeiras atitudes dos novos gestores do clube foi a de se aproximar do empresário Giuliano Bertolucci, responsável por agenciar a carreira de diversos grandes jogadores brasileiros.

Assim, cerca de 12 jogadores já começaram a ser especulados na equipe carioca, sendo alguns deles o meia Igor Gomes, o goleiro Rafael Cabral e o atacante Kaio Jorge. Todavia, outro grande nome também está na mira do Gigante da Colina para 2023.

Vasco pode dar ‘chapéu’ nos rivais e fechar com artilheiro do Brasileirão.

De acordo com informações apuradas pelo jornalista Jorge Nicola, o Vasco é um dos interessados na aquisição do atacante Pedro Raúl, sensação desta edição do Brasileirão e que vem sendo cobiçado por diversos gigantes da Série A.

Segundo Nicola, a informação foi confirmada pelo próprio empresário do atleta, que além do clube carioca, citou o Flamengo, Corinthians, São Paulo, Grêmio, Botafogo e Internacional como interessados no atleta.

E, apesar da dificuldade do negócio, o Vasco pode, com apoio da 777 Partner, entrar forte na disputa pelo artilheiro, que neste momento, está precificado em R$ 15 milhões pelo Kashiwa Reysol, clube detentor de seu passe.