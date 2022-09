Com a morte de rainha Elizabeth 2ª, Hino do Reino Unido vai mudar

- Publicidade -

Com a morte da rainha Elizabeth 2ª, aos 96 anos, o hino oficial do Reino Unido passará por modificações. “God Save the Queen” (“Deus Salve a Rainha”) mudará para “God Save the King” (“Deus Salve o Rei”) — já que Charles, filho mais velho da monarca, assume o trono.

A letra de “God Save the Queen” permanecerá a mesma na essência, mas as menções à “rainha” serão substituídas por “rei”, além de “ela” e “dela”, trocadas por “ele” e “dele”.

A rainha Elizabeth faleceu no Castelo de Balmoral, na Escócia. Ela havia sido colocada em observação médica na quinta-feira (8) — seus familiares imediatos foram informados e viajaram até o local.

No poder havia 70 anos, a rainha vinha apresentando problemas de saúde. Em outubro do ano passado, ela passou a noite no hospital e precisou ficar em repouso. Elizabeth também foi diagnosticada com covid-19 em fevereiro, quando já estava vacinada. Meses depois, ela revelou que ficou “muito cansada e exausta” após contrair o vírus.

Elizabeth deixa quatro filhos, de seu relacionamento de 73 anos com o príncipe Philip, que morreu no ano passado: Charles, herdeiro do trono, Anne, Andrew e Edward.

UOl