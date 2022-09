Com 33% das intenções de votos para o Senado Federal, Alan Rick lidera mais uma pesquisa eleitoral

- Publicidade -

A pouco menos de duas semanas para as Eleições 2022, o deputado federal Alan Rick segue na liderança, na disputa pelo vaga no Senado Federal. De acordo com a pesquisa Ipec, divulgada nessa segunda-feira, 19, o candidato está com 33% das intenções de votos dos eleitores, no cenário estimulado.

Em segundo lugar, aparece Ney Amorim (Podemos), com 18%, a candidata do PL, Márcia Bittar, com 15% das intenções de votos, seguida de Jenilson Leite (PSDB), com 9%.

As candidatas Nazaré Araújo (PT) e Vanda Milani (PROS), com 6% e 4%, respectivamente. Os outros candidatos marcaram 1%. Nulo e branco somaram 4% e 10% ainda não sabem em quem votar.

Na votação espontânea, Alan Rick tem 17%; Ney Amorim, 9%; Jenilson Leite, 5%, Márcia Bittar, 5%, Nazareth Araújo, 4%, e Vanda Milani, 2%. Sanderson Moura não foi citado e os outros candidatos registraram 2%. Branco e nulo são 3% e não souberam ou não opinaram 53%.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Amazônica, e ouviu 800 pessoas entre os dias 16 a 18 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais e para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa é registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Are (TRE-AC) sob o número AC-03861/2022 e no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-00155/2022.

A Gazeta do Acre