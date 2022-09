Colisão frontal entre carros de transporte escolar deixa alunos feridos

- Publicidade -

O acidente envolvendo dois carros de transportes escolar rural ocorreu no início da tarde desta segunda-feira, 12, no Ramal Mário Lobão, localizado na zona rural do município de Sena Madureira, interior do estado do Acre.

A colisão frontal deixou quatro estudantes e uma funcionária da secretaria municipal de saúde com ferimentos e foram levados ao Hospital João Câncio.

Segundo informações do secretário de educação daquela cidade, Altemir Lira, os quatro alunos e a monitora escolar receberam atendimento médico e a causa do acidente está sendo apurada.