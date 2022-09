Colecionador recusa proposta de R$ 3 mil por figurinha rara de Neymar

“A primeira proposta da figurinha do Neymar dourada, foi na casa dos R$ 3 mil. Ele, no entanto, está aguardando novas propostas”, comentou Sirleni Simionato, Mãe de Marcelo, em entrevista à Globo

O funcionário público, atualmente, continua com muita sorte. Agora ele conta com seis figurinhas raras. São Kylian Neymar (gold), Mbappé (bordô), Cristiano Ronaldo (prata), Ryan Gravenberch (bordô), Luis Suárez (bronze) e a do Raphael Varane (bronze).

Marcelo continua anunciando as figurinhas e vem recebendo propostas de todo o Brasil.

“Tem gente do nordeste, do sudeste, de todos os lugares. Tem proposta que só quer o Neymar, mas também outras que incluem um valor maior por ele mais o Cristiano Ronaldo, por exemplo”, completa a mãe do colecionador.

Perto do êxito

Marcelo Simionato, que coleciona álbuns da Copa desde a edição de 2006 na Alemanha, está a apenas 21 figurinhas de completar a versão de 2022.

O colecionador usa a estratégia de “não mexer em time que está ganhando” e compra da mesma pessoa.

“Compra sempre da mesma pessoa. Um amigo do trabalho, que sabendo da dificuldade de adquirir o álbum em uma cidade pequena, por não possuir bancas, buscou na cidade de Bauru (SP) e pela internet no site da Panini e acabou trazendo para os colegas de trabalho”, explica a mãe de Marcelo.

Metrópoles