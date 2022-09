- Publicidade -

A Colcci Rio Branco inaugurou mais uma unidade na capital acreana, um espaço com conceito moderno e aconchegante, com uma coleção de tirar o fôlego a empresária NAJARA recebeu esta colunista e digitais influencers do estado para uma inauguração linda e fantástica.

Convido você a conhecer a nova unidade COLCCI em Rio Branco que está localizada próximo à OCA , confira o vídeo abaixo.