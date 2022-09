“Coisa ruim” e “Coisa pior”, diz Ciro Gomes sobre Bolsonaro e Lula

- Publicidade -

O presidenciável Ciro Gomes (PDT) afirmou neste domingo (4/9), durante caminhada em Alfenas, Minas Gerais, que seus adversários nas eleições deste ano Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) têm um mesmo modelo de organizar a política e a economia do país.

“O sistema marcou para o povo brasileiro escolher entre o ‘coisa ruim’ e o ‘coisa pior’. Por quê? Porque os dois, sendo pessoas diferentes – a gente sabe das coisas, qualquer bobo sabe que o Lula e o Bolsonaro são pessoas diferentes. Mas o modelo de organizar a economia e o modelo de organizar a política são rigorosamente o mesmo”, afirmou o ex-governador do Ceará, em discurso.

“Câmbio flutuante, superávit primário, meta de inflação, teto de gastos, politica de preços da Petrobras e autonomia do Banco Central. Isso daqui são frases rápidas, mas é um resumo do modelo econômico. Pega esse questionário e aplica no Bolsonaro. Ele vai dizer: ‘Sim, sim, sim, sim, sim’. Pega esse questionário e aplica no Lula. Ele vai dizer: ‘Sim, sim, sim, sim, sim’. O mais grave de tudo é que o Lula assumiu um compromisso formal de manter o Banco Central do Bolsonaro. Ora, é o Banco Central que define o juros”, acrescentou Ciro Gomes.