Cobertura, jatinho e restaurante de 700m²: luxo de Luiz Bacci é de cair o queixo

O jornalista Luiz Bacci é um dos profissionais da área mais bem pagos da Record, fazendo com que tenha um patrimônio absurdo, com direito a cobertura, jatinho e restaurante. Seu programa soma grandes pontos de audiência, tendo a preferência do público que acompanham os casos de investigação policial ao redor do Brasil.

Luiz Bacci tem uma vida discreta, mas de acordo com o portal ‘Gerou Buzz’, sua casa é uma cobertura de luxo, avaliada em R$5 milhões com mais de 260 m², na área nobre de São Paulo.

O espaço é decorado com muito luxo, com uma bela sala, piscina e três televisões imensas no cômodo, além de uma excelente vista da cidade paulista.

Além da cobertura, o apresentador abriu um restaurante no bairro da Mooca, chamado Mr. Austin Steakhouse. O espaço possui 700m² e tem uma capacidade para acomodar 200 cliente sentados

Seu restaurante também possui uma área destinada apenas para as crianças pequenas, com capacidade para 80 simultaneamente.

Para se locomover, Luiz Bacci tem um jatinho, que de acordo com o portal ‘Metrópoles’ é um modelo Phenom 100, avaliado em mais de 4 milhões de dólares

A aeronave comporta com muito conforto até 7 passageiros, além do piloto e copiloto e uma autonomia de 2.180 quilômetros.

