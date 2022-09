O clube é patrocinado pela Tennents, uma marca de cerveja da Escócia, que sugeriu a ideia ao time. A camisa é estampada com um copo de cerveja, na frente e no verso.

Apesar das críticas do torcedores no início, a camisa foi sucesso de vendas e acabaram esgotadas. O clube também lançou uma camisa baseada no jogo Pac-Man, mostrando que criatividade é o forte da equipe.

