Clima tempo: Mais uma frente fria avança no Sul, mas o sol e ar seco é predominante no Brasil

Uma nova frente fria se organiza sobre o Sul do Brasil e no decorrer desta sexta-feira espalha nuvens carregadas sobre esta região, com potencial para provocar chuva forte em áreas dos três estados. O deslocamento desta frente fria vai aumentar o vento e a nebulosidade sobre parte dos estados de São Paulo e de Mato Grosso do Sul.

O ar seco predomina sobre o Sudeste, no Centro-Oeste, em parte do interior do Nordeste e no sul da Região Norte dificultando a formação da nebulosidade.

Nuvens carregadas crescem no extremo norte do país e também no leste do Nordeste.

Previsão do tempo para 02/09/2022 – sexta-feira

A primeira sexta-feira de setembro é com sol e calor na maior parte do Brasil.

Na Região Sul, volta a chover por causa de uma nova frente fria. No sul gaúcho, a chuva ocorre na madrugada e em parte da manhã, mas o tempo vai firmando no decorrer do dia. As demais áreas do Rio Grande do Sul, o sul, centro e oeste de Santa Catarina ficam nublados e com chuva em grande parte do dia. Nas demais áreas catarinenses, no sudoeste, centro-sul e leste do Paraná, as condições para chuva aumentam à tarde e à noite. O centro-norte do Paraná tem aumento de nuvens, mas não chove,

Quase todo a Região Sudeste tem um dia com muito sol, calor à tarde e baixa umidade do ar. A nebulosidade aumenta durante o dia no oeste e sul de São Paulo, mas não chove. Pode gear ao amanhecer na serra da Mantiqueira. Chove rapidamente no extremo norte do Espírito Santo.

Muito e muito calor na Região Centro-Oeste. Por causa da chegada de uma frente fria, a nebulosidade aumenta no oeste e sul de Mato Grosso do Sul, mas não chove. A umidade do ar fica muito baixa à tarde, com níveis de umidade entre 11 e 30%

No Nordeste, ocorrem pancadas de chuva no litoral do Maranhão, no litoral leste do Rio Grande do Norte, no leste da Paraíba, em Pernambuco, Alagoas, no sul, leste e norte da Bahia e em Sergipe. A chuva é mais frequente no litoral entre Ilhéus e a divisa entre Alagoas e Sergipe. O sol predomina no restante do Nordeste.

A Região Norte tem sol e pancadas de chuva e raios no norte e oeste do Pará, Amapá, Roraima e no centro-norte do Amazonas. O restante da Região tem um dia seco, com sol forte e muito calor.

Alertas meteorológicos para 02/09/2022 – sexta-feira

Atenção para o risco de chuva forte nas capitais Salvador, Aracaju, Belém, Macapá, Manaus, Boa Vista, Porto Alegre e Florianópolis

Alerta para temporal no Rio Grande do Sul, exceto no sul do estado, no oeste, centro e sul de Santa Catarina, no sul/sudoeste do Paraná.

Alerta para chuva moderada a forte no litoral norte da Bahia e de Sergipe

Alerta de geada ao amanhecer na região de Campos do Jordão (SP)

Atenção para chuva moderada a forte, com raios e rajadas de vento que podem ser fortes no Amapá, no norte do Pará, no norte e noroeste do Amazonas, em Roraima

Atenção para chuva moderada no litoral sul da Bahia, no leste de Alagoas, no litoral entre Pernambuco e Rio Grande do Norte.

Alerta para o ar seco, com níveis de umidade do ar entre 11% e 20% em Mato Grosso (exceto no oeste e sul do estado, em Mato Grosso do Sul, exceto na fronteira com o Paraguai e Bolívia, em Goiás, no sudeste do Pará, no Tocantins, no Triângulo Mineiro, no centro, norte e oeste de São Paulo.

Fonte/ Portal climatempo.com