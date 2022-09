Clientes de bar confundem turma de crossfit com arrastão e fogem de bar e vídeo viraliza

- Publicidade -

Um vídeo que mostra diversos clientes correndo após acharem que estavam sendo vítimas de um arrastão próximo de uma cervejaria na Zona Sul de Recife viralizou nas redes sociais. O motivo da “graça” foi que na verdade, os clientes apenas estavam no meio de uma aula de crossfit na rua.

De acordo com o usuário do Twitter, Bernardo Cabral, as pessoas que estavam sentadas no bar viram alguns homens correndo — se tratava da aula de Crossfit passando pelo local.

A confusão ocorreu na Alphaiate Cervejaria, pouco depois das 21h. As câmeras de segurança do estabelecimento registraram tudo. As imagens mostram diversas pessoas sentadas bebendo no bar. Após perceberem os homens correndo em direção ao local, os clientes se levantam das cadeiras e saem assustadas.

E os clientes de um bar da zona sul de Recife que acharam que tava rolando arrastão quando na verdade era a turma do crossfit correndo na rua? pic.twitter.com/TlX6gJjpzb — Bernardo (@BernardoBcabral) September 22, 2022

Segundo o jornal Extra — que falou com os donos da cervejaria —, após o “susto”, os clientes voltaram para o local e não teve nenhum prejuízo material.

Viral com chuva de memes e relatos

Alguns usuários das redes sociais aproveitaram o momento inusitado para compartilharem relatos parecidos. Um deles comenta que já presenciou uma situação semelhante dentro do vagão de metrô.

Uma vez no metrô o povo ficou esperando a porta abrir de um lado e ela abriu do outro, duas meninas gritaram e correram pra outra porta… e todo mundo do vagão levantou e saiu correndo também, achando que elas estavam fugindo de algo 🤣🤣 — Atores da Depressão | Juliano Bonfim 🎭 (@AtoresdaDepre) September 22, 2022

Outro usuário comenta que uma situação parecida aconteceu em frente a uma escola. “Já aconteceu uma parada dessa com a turma que praticava corrida de rua lá na academia. Umas 10 cabeças correndo a noite, passamos em frente a uma escola. O pessoal ficou super espantado, rolou gritos, outros correram, foi maior loucura”.