Claus erra na súmula de Flamengo x Fluminense e justifica expulsões

O último clássico entre Flamengo e Fluminense da temporada teve uma arbitragem confusa e polêmica. Torcedores rubro-negros reclamam do pênalti dado por Raphael Claus, que resultou no primeiro gol da partida, das expulsões e do pouco tempo de bola rolando. E os erros não acabaram ao fim da partida. Claus errou na súmula, documento oficial do jogo

Raphael Claus preencheu o documento da CBF de maneira equivocada, o árbitro deu o segundo gol da vitória do Fluminense por 2 a 1 para o atacante German Cano, ao invés do volante Nathan, que foi quem cabeceou para o fundo do gol. Mas apesar do erro, o juiz pode alterar e consertar seu erro antes da próxima rodada.

Mas na última rodada algo parecido aconteceu. Na vitória do Palmeiras contra o Juventude, o árbitro Jefferson Ferreira deu o gol para o volante Zé Rafael, mas depois alterou para o Murilo. No entanto, naquela ocasião, a jogada era confusa e difícil, com a bola resvalando nos dois. O erro de Claus é bizarro por não ter nenhuma dúvida de quem cabeceou a bola para o gol.

Claus justificou expulsões dos jogadores de Flamengo e Fluminense

Portanto, um Flamengo e Fluminense pegado, com cinco expulsões. Mas na súmula, Raphael Claus explicou os motivos de ter colocado para fora do jogo David Braz, Manoel, Caio Paulista, Marinho e Cebolinha. Confira:

David Braz: “Expulso por, após ter sido advertido com cartão amarelo, persistir com a reclamação contra a equipe de arbitragem, recebendo assim a segunda advertência com cartão amarelo, consequentemente recebendo o cartão vermelho”.

Manoel: “Expulsei o sr. manoel messias silva, da equipe do fluminense f.c. aos 42 minutos do 2º tempo quando o jogo estava paralisado, após a marcação de uma falta a favor de sua equipe, o mesmo correu em direção ao seu adversário, dando um tranco com o peito, finalizando com os braços nas costas do seu adversário, iniciando um tumulto entre os jogadores”.

Caio Paulista: “Expulsei o sr. caio fernando de oliveira, da equipe do fluminense f. c. aos 45 minutos do 2º tempo quando o jogo estava paralisado, por dar uma cabeçada em seu adversário”.

Marinho: “Expulsei aos 42 do 2º tempo quando o jogo estava paralisado, após o mesmo cometer uma falta a favor da equipe do fluminense, empurrando o seu adversário, iniciando um tumulto entre os jogadores”.

Everton Cebolinha: “Expulsei o sr. everton sousa soares, da equipe do c. r. flamengo aos 45 minutos do 2º tempo quando o jogo estava paralisado, por segurar com força o pescoço do seu adversário”.