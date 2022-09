Ciro Gomes se irrita com pergunta sobre 2º turno: “Falta de respeito”

“Uma das coisas graves que o lulapetismo corrupto está produzindo no Brasil é a morte do jornalismo. Como é que estamos em um debate, eu me apresentando como candidato a presidente da República, e sou agora convidado a refletir sobre o movimento que eu deveria fazer nesta ou naquela outra direção? Isso, no mínimo, é uma falta de respeito com o eleitor”, afirmou.

Segundo Ciro, o petista produziu uma onda de propaganda de que “todo mundo que não for Lula é fascista” e criticou a ausência dele no debate. “E ele tem uma oportunidade de caracterizar de fascista o Bolsonaro e ao invés de vir aqui, foge”, afirmou.