Ciro Gomes presta apoio a Vini Jr. “Abaixo o racismo e seus disfarces”

Ciro Gomes, candidato à presidência da República pelo PDT, usou as redes sociais para prestar solidariedade a Vinícius Júnior, brasileiro atacante do time de futebol Real Madrid. O atleta foi vítima de racismo na Espanha na última sexta-feira (16/9).

Dança, @vinijr! Sacuda o mundo com seus pés, sacuda as redes com seus gols e sacuda a alma doente dos racistas com sua alegria arrebatadora. Abaixo o racismo e todos seus disfarces! pic.twitter.com/WCB4dptgci

— Ciro Gomes 12 (@cirogomes) September 18, 2022