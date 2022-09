Ciro Gomes afirma que não apoiaria LULA nem mentalmente em caso de 2º turno: “Não cogito nem mentalmente”

- Publicidade -

O candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) afirmou que não deve apoiar seu adversário Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventual 2º turno. “Eu tenho que ter uma psicologia de que é meu dever estar 2º turno. Então, eu não cogito nem sequer mentalmente essa possibilidade. Porque, veja, é minha tarefa e só eu fiquei responsável por isso agora”, afirmou em entrevista a CNN Brasil.

Ciro declarou que teve boa relação com o petista, mas que deixou de apoia-lo por conta de casos de corrupção. “É isso, ele é um cara simpático, carismático. Eu tenho uma relação antiga com ele e tal. Nunca fui do PT, nunca quis ser do PT. Ajudei quando tinha que ajudar e me afastei porque vi o Lula se corrompendo. Eu vi, não tenho nenhum prazer em dizer isso”, disse.

Ciro declarou que o momento de polarização política entre Lula e Jair Bolsonaro (PL) está ‘rachando a população’.

Pesquisa eleitoral 2022: Lula tem 45% e Bolsonaro mantém 32%, aponta Datafolha

A pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (1º) mostra que Lula oscilou dois pontos para baixo, ficando com 45% das intenções de voto à presidência da República. Já Bolsonaro, atual presidente e candidato à reeleição, manteve-se com 32%. Ciro possui com 9%. Simone Tebet (MDB) tem 5%.

Na pesquisa anterior, divulgada em 18 de agosto, Lula já aparecia com 47% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro tinha 32%. Já Ciro Gomes oscilava para 7%, enquanto Simone Tebet (MDB) tinha 2%.

Em maio, a distância entre Lula e Bolsonaro era de 21 pontos. Em julho, era de 18, caindo para 15 em agosto. Agora, é de 13 pontos.

Pesquisas eleitorais, como saber em quais posso confiar?

Em meio a essa diversidade de levantamentos existentes no Brasil, muitos eleitores não sabem em quais resultados acreditar.

No primeiro dia do ano passou a ser obrigatório o registro junto à Justiça Eleitoral de qualquer pesquisa pública relacionada às eleições. Porém, se uma pesquisa está registrada não necessariamente significa que ela será confiável, isso porque não há nenhum tipo de fiscalização prévia sobre a metodologia desses levantamentos.

Atualmente, a confiabilidade das pesquisas é garantida no Brasil por meio da transparência. Nome do contratante, valor cobrado pela pesquisa, origem dos recursos investidos, metodologia, período de realização, sistema de fiscalização da coleta de dados e questionário aplicado são algumas das informações que devem ser cadastradas junto à Justiça Eleitoral, tornando as pesquisas passíveis de contestação, caso qualquer irregularidade seja encontrada posteriormente.

Qual a data das Eleições 2022?

O primeiro turno das eleições será realizado no dia 2 de outubro, um domingo. Já o segundo turno, caso necessário, será disputado no dia 30 de outubro, também um domingo.

Veja a ordem de escolha na urna eletrônica nas Eleições 2022

Deputado federal (quatro dígitos) Deputado estadual (cinco dígitos) Senador (três dígitos) Governador (dois dígitos) Presidente da República (dois dígitos)

