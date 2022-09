Ciro cochicha com Fábio Faria, que vai até Bolsonaro durante debate do SBT

- Publicidade -

O candidato à presidência Ciro Gomes (PDT) foi visto cochichando com o Ministro das Comunicações do Brasil, Fábio Faria, durante o debate do SBT, transmitido em Minas pela TV Alterosa, na noite deste sábado (24/9). Após a conversa entre os dois, Faria se dirigiu até o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Posteriormente, Ciro foi novamente flagrado cochichando, desta vez diretamente com Bolsonaro, enquanto Soraya Thronicke (União Brasil) respondia uma pergunta no programa.

Bolsonaro (PL), Ciro Gomes (MDB), Simone Tebet (MDB), Soraya Thronicke (União), Felipe d’Ávila (Novo) e Padre Kelmon (PTB) participaram neste sábado (24) do debate no SBT. Luiz Inácio Lula da Silva (PT) avisou que não compareceria devido a um conflito de agenda.

O encontro foi promovido pelo SBT em um pool de veículos de mídia formado pela CNN Brasil, o jornal O Estado de S. Paulo, a revista Veja, o portal de notícias Terra e a Rádio Nova Brasil FM. O programa teve mediação de Carlos Nascimento.

Foram quatro blocos com duração total de cerca de duas horas. Em dois, os candidatos escolheram para qual adversário perguntar, com direito a réplica e tréplica. Nos outros dois, eles responderam perguntas dos jornalistas dos veículos que compuseram o pool.

Fonte: EM