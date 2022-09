Ciro ameniza discurso e diz que seu governo não descartará o Centrão

- Publicidade -

Crítico ferrenho de legendas que compõem o Centrão no Congresso Nacional, como PP, PL e Republicanos, o candidato à Presidência da República pelo PDT, Ciro Gomes, amenizou o discurso, nesta segunda-feira (5/9), quando questionado sobre como se relacionará com esses partidos, caso seja eleito. “Eu não vou descartar o Centrão. (…) Vou negociar com quem quer que o povo eleja”, afirmou.

“Estou dizendo ao povo brasileiro que vote nas minhas ideias. Não adianta me mandar para Brasília e achar que sou salvador da pátria. Se eu escapo, escapo eu e as ideias com a força imensa do povo. Isso já me dá 10% do Parlamento”, raciocinou Ciro.

“O que quer dizer que vou negociar com quem quer que o povo eleja. Por favor: eleja um deputado ligado a mim. Se não eleger maioria, é com essa maioria que o povo me der. Vou negociar com todos que foram eleitos pelo povo brasileiro”, completou.

Sobre as relações de seus principais adversários nas eleições de outubro com o Centrão, Ciro ressaltou que tanto Lula quando Bolsonaro agiram de maneira diferente da que ele propõe.