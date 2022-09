CIOPAER vai auxiliar na logística das eleições 2022 no Acre

- Publicidade -

A Secretaria de Justiça e Segurança Pública (SEJUSP) definiu durante reunião de alinhamento com as forças policiais que o Centro Integrado de Operações Aéreas (CIOPAER) ajudará o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) na logística das eleições 2022 no Acre.

As aeronaves farão transporte das urnas eletrônicas, mesários e fiscais para os locais mais remotos no interior do Estado. A ação atende a um pedido do TRE, que ficará responsável por toda a logística das eleições no dia 2 de outubro.

Para o secretário de Justiça e Segurança Pública, Cel. Paulo Cézar, os trabalhos já começam no próximo dia 26. As operações seguem até a data das eleições com foco total na segurança do pleito eleitoral.

“Vamos trabalhar de forma integrada com todas as forças de segurança pública. Essa logística é fundamental para atender os municípios mais distantes do Acre e garantir total apoio na organização das eleições”, destacou.