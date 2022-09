Cidadania é o tema da 15ª Parada do Orgulho LGBT que ocorre neste domingo em Rio Branco

- Publicidade -

A Parada do Orgulho LGBT celebra neste domingo, 25, a sua 15ª edição. Ao longo da Semana da Diversidade foi feita uma série de ações, em Rio Branco. E encerra com a caminhada, que está com a concentração marcada para, às 15 horas, na Praça Skate Parque. Logo depois, seguem pelo Parque da Maternidade, até a Concha Acústica.

A Semana da Diversidade, que começou na última terça-feira, 20, encerra com a parada, que, neste ano, tem o show de Sandra Mello e banda, DJ Nanda Machado (RJ), na Concha Acústica da capital.

Após dois anos de espera, devido à pandemia, a 15ª Edição da Semana Acreana da Diversidade abordou o tema “Políticas Públicas pela Cidadania LGBT”. O evento é promovido pela Associação dos Homossexuais do Acre (AHAC).

“Depois de dois anos, devido o período triste da pandemia, viemos novamente ocupar as ruas, com nossa maior manifestação alegre, na defesa dos direitos humanos da população LGBTQIAP + do Acre. Não podemos nos silenciar nesse momento, no qual o Acre ainda detém níveis elevados de discriminação por gênero e orientação”, salienta o secretário da AHAC, Germano Marino.

Ainda segundo Germano, o evento tem um teor educativo. “A parada vem novamente colorir o Parque da Maternidade, levando a mensagem para a população da necessidade de reivindicar ‘Políticas Públicas pela cidadania LGBT ‘, para que, assim, possamos construir processos educativos na prevenção e direitos humanos dessa população”, disse.

Neste ano, o percurso de caminhada será menor e repete a passeata da primeira edição, promovida em 2005. Para garantir a segurança do evento, os órgãos de segurança pública — Polícia Civil, Polícia Militar (PM-AC), Corpo de Bombeiros (CBM-AC), Departamento Estadual de Trânsito (Detran), Superitendência Municipal de Transportes e Trânsito (RBTrans) e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que vão atuar em conjunto.

Mudança no Trânsito

Em decorrência da Parada do Orgulho LGBT, o trecho do Parque da Maternidade entre o Praça Skate Parque e a Concha Acústica será interditado, para garantir a trafegabilidade de quem vai participar do evento.

A programação está prevista para encerrar às 23 horas, de modo que os organizadores estimam que até às 00 horas, o trânsito no local seja normalizado.