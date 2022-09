Chegada de onda polar ao Acre nesta quarta-feira, alerta Friale!

- Publicidade -

A quarta-feira começará quente, com sol e nuvens, mas a chegada de uma forte onda de frio polar, nas primeiras horas da madrugada da quarta para a quinta-feira, provocará chuvas, que podem ser acompanhadas de raios e ventanias. A previsão é do pesquisador Davi Friale, que alerta para uma “queda brusca” de temperatura e prevê uma quinta-feira fria, no Acre, com aspecto típico de friagem.

“Na sexta-feira, o dia começa um pouco frio, mas, à tarde, o sol e o calor retornam para deixar o fim de semana com tempo bom e ensolarado”, diz Friale.

Confira a previsão completa para esta quarta:

Leste e sul do estado (microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira): durante o dia, o tempo será quente, com sol e nuvens. A partir da tarde, as condições atmosféricas estarão altamente favoráveis à ocorrência de chuvas, que poderão ser acompanhadas de temporais. Nas primeiras horas da noite para o dia seguinte, uma onda de frio polar chegará, com ventos intensos, derrubando a temperatura. Os ventos, durante o dia, sopram, entre fracos e moderados, da direção norte, com variações de noroeste e de nordeste. A partir do início da noite, passarão a soprar, ininterruptamente, entre moderados e fracos, com fortes rajadas, da direção sudeste.

Centro e oeste acreano (microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá): tempo quente e abafado, com alta probabilidade de chuvas, que podem ser acompanhadas de temporais. Os ventos sopram, entre fracos e calmos, da direção norte e variações de noroeste e de nordeste.

Temperaturas:

– Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 33 e 35ºC, durante a tarde;

– Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 33 e 35ºC, no início da tarde;

– Plácido de Castro e Acrelândia, com mínimas oscilando entre 19 e 21ºC, por volta das 23h, e máximas, entre 33 e 35ºC, no início da tarde;

– Sena Madureira e Manuel Urbano, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Tarauacá e Feijó, com mínimas oscilando entre 21 e 23ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 34 e 36ºC;

– Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, com mínimas oscilando entre 22 e 24ºC, e máximas, entre 33 e 35ºC.

Fonte/ Portal Agazeta do Acre