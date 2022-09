Chefe da Otan afirma que ‘referendos falsos’ na Ucrânia violam direito internacional

- Publicidade -

Os “referendos falsos” na Ucrânia são uma “violação flagrante do direito internacional”, disse o secretário-geral da Otan, Jens Stoltenberg, nesta terça-feira (27).

“Os falsos referendos realizados pela Rússia não têm legitimidade e são uma violação flagrante do direito internacional. Essas terras são a Ucrânia”, escreveu o chefe da Otan no Twitter.

Stoltenberg disse que tinha acabado de falar com o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, com quem ele “deixou claro que os aliados da Otan são inabaláveis ​​em [seu] apoio à soberania da Ucrânia e ao direito de autodefesa”.

Just spoke with President @ZelenskyyUa & made clear that #NATO Allies are unwavering in our support for #Ukraine’s sovereignty & right to self-defence. The sham referenda held by #Russia have no legitimacy & are a blatant violation of international law. These lands are Ukraine.

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) September 27, 2022