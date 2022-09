Charme de Xamã já conquistou várias famosas

- Publicidade -

Confira quais foram as famosas que se apaixonaram pelo charme de Xamã

Uma polêmica que envolve Jade Picon movimentou as redes sociais nos últimos dias. Isso porque a influenciadora ignorou a pergunta de um repórter que questionou se ela tinha ficado com o rapper Xamã. Os dois teriam se beijado na tenda eletrônica do Rock in Rio, mas Jade não confirmou a informação e deixou o jornalista falando sozinho. A influencer não é a única famosa, porém, que se rendeu ao charme do cantor;

Yasmin Brunet

A modelo foi envolvida pelo papo do “malvadão”. Desde o divórcio com Gabriel Medina, em janeiro de 2022, havia rumores sobre os dois estarem juntos. A filha de Luiza Brunet já comentou em algumas publicações de Xamã. O casal teria sido visto junto em Fernando de Noronha, onde o rapper iria se apresentar em um festival Anitta

Em 2020, surgiram boatos sobre um suposto romance entre os artistas por conta de um vídeo em que eles sensualizam juntos. Xamã chegou a comentar “só rendo pra você amor” na foto de Anitta Luísa Sonza

O rapper e a cantora pop chegaram a ter um affair. Os dois até admitiram o caso em entrevista a Matheus Mazzafera, no canal do YouTube do influenciador, mas parece que já superaram o lance — apesar de Xamã já ter dito que beijaria Luísa Sonza de novo Thaís Braz

Apesar de o artista já ter confirmado um romance com a ex- BBB , ele desconversou depois que Thaís voltou a namorar Lucca Dias. Xamã chegou a falar que o caso com a influenciadora não passava de publicidade