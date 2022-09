Centro de Tratamento de Fibromialgia no Acre é prioridade de Roberto Duarte se ele for reeleito

- Publicidade -

O candidato a deputado federal, Roberto Duarte (Republicanos), apresentou em suas propostas de campanha o apoio a construção de um Centro de Referência de Diagnóstico e Tratamento de pessoas com Fibromialgia no Acre.

Esse centro deverá contar com equipe médica especializada no acompanhamento e orientação aos pacientes e a seus familiares.

A fibromialgia é uma doença que não tem cura e que causa dores no corpo. O paciente tem dificuldade em produzir hormônios e neurotransmissores relacionados ao alívio da dor.

Por ser uma síndrome de longa duração com flutuações frequentes na intensidade da dor, é necessário que o portador receba tratamento correto para melhoria dos sintomas, para não perder a capacidade funcional.

Assim, Roberto Duarte incluiu em suas propostas a alocação de emendas para construção de um centro de referência para diagnóstico e tratamento da fibromialgia.

A causa já é uma pauta do mandato de deputado, que é autor da Lei N 3.752 que determina atendimento prioritário às pessoas com fibromialgia. Estabelecimentos públicos estaduais e privados devem garantir, durante todo o horário de expediente, atendimento prioritário para pessoas com fibromialgia. A identificação dos beneficiários se dará por meio da carteirinha de identificação expedido, gratuitamente, por órgão competente.

“Esta pauta já faz parte das prioridades do nosso mandato. Elaboramos uma lei que prioriza o atendimento dessas pessoas. Agora, se Deus quiser, e se o povo do Acre me permitir, vamos buscar em Brasília os recursos para construção desse Centro que vai garantir um tratamento adequado aos pacientes, com melhor infraestrutura e profissionais qualificados, melhorando a qualidade de vida dos portadores de fibromialgia”, disse Roberto.