Centenas de vagas com salários que podem ultrapassar R$ 10 MIL; concurso para SAMU na região

Essa opção de seleção acontece através de um consórcio entre diferentes cidades. Entenda como funciona e saiba como participar e quais cargos estão disponíveis neste momento com salários de até R$ 10 mil. Fique ligado!

Antes de mais nada, é importante ressaltar que foi divulgado o documento oficial do processo seletivo pelo Consórcio Intermunicipal SAMU.

O edital do concurso CONSAMU 2022 confirmou um total de 234 vagas bem como formação de cadastro reserva para vários cargos diferentes.

A saber, a boa notícia é que estão sendo disponibilizadas chances para nível médio, técnico e superior.

A banca organizadora do certame é a Unioeste, responsável pela execução dos processos.

Outra informação importante é que as vagas são para mais de 10 municípios diferentes. Ou seja, os selecionados vão trabalhar de acordo com a definição de alocação disponível no próprio edital.

Vagas concurso CONSAMU 2022

Em outras palavras, as lotações para as oportunidades pelo Consórcio Intermunicipal variam de acordo com cada cargo.

Ainda assim, é importante lembrar que 5% das oportunidades são para Pessoas com Deficiência (PcD) e 10% para candidatos autodeclarados pardos e pretos. Nesse caso, é importante conferir no edital todos os detalhes sobre como proceder para fazer a autodeclaração.

A saber, os principais cargos entre as vagas na CONSAMU em 2022 são:

Motorista de ambulância;

Contador;

Enfermeiro;

Rádio operador;

Técnico de enfermagem;

Médico;

Farmacêutico;

Nutricionista;

Técnico em segurança do trabalho; entre outros.

Ainda de acordo com o edital, os salários na CONSAMU variam de acordo com a carga horária e o cargo escolhido. A saber, os selecionados vão receber entre R$ 1.698,79 e R$ 10.880,29.

Inscrição Concurso CONSAMU 2022

Finalmente, o edital também traz informações sobre os prazos e processo de inscrição no processo seletivo.

De acordo com o documento, as inscrições no concurso CONSAMU em 2022 acontecem entre os dias 06 de setembro e 03 de outubro de 2022. A saber, o processo acontece pelo próprio site da Unioeste.

Por fim, para saber mais, conferir o edital e fazer a inscrição no concurso da CONSAMU PR 2022, acesse:

https://www.unioeste.br/portal/.

Concursos da Prefeitura

No Pará, os municípios de Marabá e Parauapebas contam com editais disponíveis para preencher quase 600 cargos, somando as vagas dos dois locais. As remunerações podem chegar a até R$ 11 mil e o período de candidaturas já está aberto.

Com relação à Parauapebas, as inscrições ocorrem somente até o dia 08/09, por meio do site da banca organizadora, o Instituto Consulplan: https://www.institutoconsulplan.org.br/Index.aspx. O edital poderá ser visto na mesma página oficial.

Por outro lado, as vagas de Marabá são ligadas à área do Magistério, e somente na cidade são cerca de 500 oportunidades. As inscrições também estão abertas pela página da banca do concurso, a Fadesp, via endereço: https://portalfadesp.org.br/. Há cargos, por exemplo, para professores de diferentes disciplinas.

Concurso da Prefeitura de Matinhos

Outra opção é para a Prefeitura de Matinhos, cujo processo de seleção oferta quase 90 vagas para as áreas da educação e também da saúde. Há chances para diferentes níveis de escolaridade, como, por exemplo, superior, técnico, fundamental e médio.

As remunerações previstas podem chegar a até R$ 17 mil e o prazo para se candidatar já está aberto, e se encerra no dia 03/10. Dentre os cargos disponíveis estão o de médico e dentista. Para acessar o edital, basta entrar na página da banca organizadora, a Fundação Fafipa, pelo link: https://www.fundacaofafipa.org.br/.

Concurso Politec Amapá

O concurso da Politec (Polícia Científica) do estado do Amapá está sendo responsável por realizar a abertura de mais de 400 vagas, que se destinam à formação de cadastro de reserva da instituição. Neste sentido, há chances tanto para candidatos de nível médio quanto para aqueles de nível superior. Dentre os cargos disponíveis estão os de auxiliares técnicos periciais, papiloscopistas, peritos e também técnicos periciais.

As remunerações podem passar dos R$ 12 mil e a banca organizadora é a FGV – Fundação Getúlio Vargas -. Quem deseja se candidatar já pode fazer a inscrição por meio da página oficial da instituição, via link: https://conhecimento.fgv.br/concursos. O prazo vai até 04/10 e o valor da taxa de inscrição poderá variar segundo o cargo desejado.

Concurso Politec Bahia

Outro estado que conta com vagas abertas para a Polícia Científica é o estado da Bahia, que oferece 456 vagas por meio do certame para candidatos com nível superior. O edital inclui oportunidades para as funções de perito técnico de polícia civil, perito odonto – legal, perito médico legista e também perito criminal.

A organização da banca fica por conta do IDECAN e as candidaturas podem ser feitas na página oficial até o dia 10/10. Além disso, tanto as remunerações quanto as taxas de inscrição sofrem variações de acordo com a função desejada pelo candidato. Para se candidatar, acesse mais em: https://bityli.com/yrPOueL.