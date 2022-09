“Cenas de sexo entre crianças”: Nova foto encontrada no celular de José Dumont surpreendeu até a polícia

- Publicidade -

O Ministério Público da Paraíba solicitou a reabertura de uma investigação de estupro, após outra foto encontrada no celular de José Dumont, que surpreendeu até os policiais.

Uma das imagens encontradas no aparelho do ex-ator da Globo, de pornografia infantil, de acordo com o relatório do Núcleo de Combate ao Uso e a Exploração Sexual Infantil apontou que ao menos uma delas poderia ter sido gravada pelo próprio aparelho do acusado.

Entre computador e celular, foram encontradas cerca de 240 registros armazenados deste tipo de conteúdo, mostrando cenas de sexo entre crianças de 8 a 11 anos, além de fotos de bebês, deixando os policiais surpresos.

Segundo o jornal ‘Extra‘, os aparelhos passarão por uma perícia, para serem melhor investigados e localizar possíveis registros ocultos.

Após a prisão, José Dumont se defendeu das acusações e alegou à polícia que todas essas imagens eram parte de uma espécie de laboratório de trabalho.

“Estudo para a futura realização de um trabalho acerca do tema, sem tabus ou filtros”, disse ele, em depoimento prestado às autoridades. Alegou também que todas as imagens são da internet, sem participação nas gravações.

Nesta segunda-feira (19), o Ministério Público da Paraíba solicitou a retomada das investigações que apuram a denúncia de estupro contra vulnerável.

O caso veio à tona quando duas mulheres denunciaram José Dumont, de levar crianças para seu apartamento. As testemunhas foram ouvidas e uma terceira pessoas confirmou que os menores frequentavam o local.

Porém as vítimas não teriam sido localizadas, com isso a investigação não encontrou motivos suficientes, fazendo com que o ator não fosse denunciado pelo Ministério Público.