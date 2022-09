CBF divulga calendário de competições da temporada 2023

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou na quarta-feira o calendário oficial de competições da temporada 2023. As datas das competições, principalmente aquelas relacionadas aos torneios nacionais são importantes para duas equipes acreanas: Humaitá e São Francisco. Os dois clubes terão calendário cheio na próxima temporada com a participação na Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro da Série D, além do Campeonato Acreano.

O primeiro torneio do calendário nacional para os dois clubes acreanos deve ser mesmo a Copa do Brasil. O torneio será disputado no período de 22 de fevereiro a 24 de setembro, mas isso ainda será confirmado após a divulgação do calendário específico da entidade futebolística com à inclusão das datas da Copa do Nordeste e da Copa Verde, algo previsto para o dia 17 de outubro.

Como de costume, os Campeonatos Estaduais serão os primeiros do ano, com início previsto para o dia 15 de janeiro. Logo em seguida ocorrerá a Supercopa do Brasil (campeão do Brasileirão x campeão da Copa do Brasil), em jogo único no dia 28 de janeiro.

Estadual

Com a divulgação do calendário oficial das competições pela CBF, a direção da Federação de Futebol do Acre (FFAC) deve convocar após o período eleitoral o primeiro arbitral para discutir a disputa do Campeonato Acreano 2023. Nesta temporada, clubes/atletas/imprensa esportiva/árbitros/organização sofreram com o rigoroso inverno amazônico e a paralisação/cancelamento de algumas partidas do estadual, justificada pela precariedade do gramado do estádio Florestão e o fato dessa ser a única praça esportiva que cumpria com as normas estabelecidas para a realização de jogos oficiais durante o primeiro turno da competição.

Brasileirão

Em relação ao Campeonato Brasileiro (série A), ele começará em 15 de abril e terminará em 3 de dezembro. A CBF já avisou que em datas FIFA não ocorrerão jogos da competição nacional, para alívio dos principais times do país. O calendário também divulgou as datas para as disputas das séries B (15 de abril a 25 de novembro), C (22 de abril a 12 de novembro) e D (30 de abril a 29 de outubro).

Mudança

A novidade do calendário para a temporada de 2023 está relacionada às finais da Copa do Brasil. Os jogos decisivos, antes agendados para as quartas-feiras, foram transferidos para o domingo. Os confrontos acontecerão nos dias 17 e 24 de setembro.

CONFIRA O CALENDÁRIO 2023:

Campeonatos estaduais: 15/01 a 09/4

Copa do Brasil: 22/02 a 24/09

Supercopa do Brasil: 28/01

Brasileirão – Série A: 15/04 a 03/12

Série B: 15/04 a 25/11

Série C: 22/04 a 12/11

Série D: 30/04 a 29/10

Competições internacionais

Recopa Sul-Americana: 8 e 15/02

Copa Libertadores: 8/02 a 11/11

Copa Sul-Americana: 08/03 a 28/10

Mundial de Clubes: a definir