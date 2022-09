Caso Henry: Após Monique Medeiros deixar presídio, Jairinho também pede liberdade

- Publicidade -

Motivados pela soltura de Monique Medeiros, que deixou presídio no Rio de Janeiro na última segunda-feira (29/8), os advogados de Jairo de Souza Santos Junior, o Dr. Jairinho, pediram ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) a extensão dos benefícios ao ex-vereador.

No habeas corpus, a defesa solicita que o acusado, preso preventivamente, tenha os mesmos benefícios concedidos à mãe de Henry. Ou seja, que Jairinho também tenha a prisão revogada e responda o processo em liberdade.

O ex-vereador e Monique são acusados de torturar e matar Henry Borel, filho dela, em março de 2021. A criança morreu por hemorragia interna e laceração hepática provocada por ação contundente.

O que diz a defesa de Jairinho

Na decisão que revoga a prisão de Monique, o ministro João Otávio de Noronha afirma ausência de “fundamentos idôneos e suficientes que justifiquem a manutenção da custódia cautelar da paciente”. Diante disso, os advogados de Jairo argumentam que, em nenhum momento, o STJ estabeleceu distinção para os dois, e que ambos estão em situação igual.

Ainda segundo o documento, assim como a antiga namorada Monique, o ex-vereador foi alvo de “constrangimento ilegal”, uma vez que os elementos contidos na decisão liminar são de caráter objetivo.

Em outro trecho, o texto diz que Jairinho é “uma pessoa com vínculos familiares sólidos, responsável financeiro e emocional por dois filhos menores, sendo um autista, e pai de um filho maior de idade”.

MPRJ recorre

O Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) entrou com um recurso, nessa terça-feira (30/8), para que a ré volte para a cadeia. No despacho, o MP alega que o ministro liberou Monique sem sequer impor outras medidas cautelares.

Já na quarta (31/8), foi a vez de Leniel Borel, pai do menino Henry, tentar recorrer contra a soltura da acusada.

