Casal recebe transferência de R$ 32 mil por engano e procura dono na internet

O que você faria se recebesse uma transferência bancária de R$ 32 mil por engano? Isso aconteceu com um casal de Bonito (MS), a 283 quilômetros de Campo Grande. No dia 12 de setembro, o monitor de turismo, João Paulo Ajala Gomes e sua esposa Elaine Pinto da Costa, receberam uma transferência, no valor de R$ 32.555,62 mil.