Casal pinta cachoeira de azul para chá de revelação e é criticado; veja video

Um casal usou pigmentação azul para tingir a cachoeira do rio Queima-Pé, em Tangará da Serra, interior do Mato Grosso, para revelar o sexo do bebê que esperam. Os dois foram criticados nas redes sociais e acusados por internautas de “crime ambiental”. Informações foram divulgadas pelo portal local “Mídia Jur”.

Um casal de Tangará da Serra (MT) decidiu tingir de azul uma cachoeira para anunciar que o filho que estão esperando é menino. Os vídeos publicados no Instagram foram apagados depois da repercussão negativa. pic.twitter.com/Kw4wRmg0Se — Lázaro Thor (@lazarothor1) September 26, 2022

Imagens foram divulgadas neste domingo (25), mas foram apagadas das redes sociais após comentários condenando a prática.

Não se sabe qual foi o químico usado, nem se houve consequências da pigmentação no rio.