Após Neymar prestar apoio a Jair Bolsonaro, Casagrande detona jogador

Ex-Globo, o jornalista Casagrande detonou Neymar Jr depois do brasileiro prestar seu apoio a Jair Bolsonaro, do Partido Liberal, candidato à presidência do Brasil. O comentarista não gostou nenhum um pouco do lado político que encontra-se o brasileiro e rasgou o verbo contra sua pessoa nas redes.

Neymar Jr ganhou as redes sociais depois de prestar seu apoio a Bolsonaro, do PL. O camisa 10, do PSG, aparece em um vídeo ao som de um canto em homenagem a Bolsonaro, deixando claro que votará no atual presidente do Brasil para se reeleger. Um dia antes, Neymar já havia gravado um vídeo agradecendo a visita do presidente ao seu instituto.

Depois do brasileiro ganhar as redes sociais, com pessoas ao seu favor a outras contras, Casagrande não deixou passar batido e disse tudo o que pensa sobre Neymar em meio ao seu posicionamento político. Confira abaixo.

“Neymar, esse vídeo de apoio a Bolsonaro, com essa dancinha, parece o seu comportamento na Copa de 2018, em que você só se jogava no chão e foi patético. Agora você está no chão novamente, só que com um assunto ainda mais sério”, começa Casagrande.

“Neymar, agora você precisa jogar bem na Copa para o Brasil ganhar o hexa, porque você apoia um candidato que será derrotado e tentará um golpe de Estado. Ops, desculpa, camisa 10. Você não deve nem saber o que é um golpe de Estado”, continua.

“Neymar mostrou sua incoerência, alienação e falta de consciência social. Não torço contra a Seleção, mas de hoje em diante, não torcerei mais quando Neymar estiver em campo. Sabem por quê? Porque eu amo o meu país”, finaliza o jornalista.

Fonte: Somos Fanáticos Brasil